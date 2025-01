Napoli, Manna: "Kvaratskhelia si era già auto-escluso. Garnacho giocatore importante, ma alle nostre condizioni"

Il direttore sportivo del, si è concesso ai microfoni di Sky nel prepartita della sfida scudetto che vedrà gli Azzurri diaffrontare l'Atalanta. Inevitabile tornare sull'addio di Khvicha, ceduto ufficialmente al PSG e sul suo sostituto che dovrà essere acquistato dal mercato conprincipale obiettivo.- "La squadra reagisce bene, già la settimana scorsa il giocatore non era voluto venire alla partita e si era escluso. L'allenatore è in grado di compattare il gruppo e loro sapevano già della situazione".

"La pressione ce la stiamo mettendo da soli perché quando si è in una posizione di classifica così e quando si ottengono risultati così è giusto che ci sia pressione.Su quello che ci deve raccontare dovete chiederlo a lui. Io posso dire che il giocatore ha chiesto la cessione. Stavamo lavorando sul rinnovo che non era semplice, ma era ben avviato. Le sue esigenze salariali non erano evidentemente al nostro livello e non coincidevano. La scelta è stata obbligata, gli auguriamo il meglio, lui è il passato anche se ha scritto grandi pagini del Napoli".

"Garnacho? Stiamo facendo delle valutazioni è un calciatore importante, ma non è nostro. Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia anche se sappiamo che è andato via un calciatore importante, un pezzo da 90 come l'ha definito il mister e quindi l'aspettativa è alta. Ma faremo qualcosa alle condizioni del Napoli".- "L'abbiamo preso per rinforzare la rosa con Kvaratskhelia. Ora sta giocando perché si è integrato ed è stato bravo lui ad adattarsi, potendo giocare sia a destra che a sinistra".