Getty Images

Napoli-Mantova: formazioni, dove vederla in tv e streaming

FA

49 minuti fa



Il Napoli continua la sua preparazione di avvicinamento al prossimo campionato di Serie A e torna in campo per la seconda amichevole dell'estate.



Gli azzurri di Antonio Conte, dopo il 4-0 rifilato all'Anaune Val di Non, affrontano il Mantova nel secondo test in calendario.



Un test di livello, i lombardi allenati da Davide Possanzini sono freschi di promozione in Serie B.



Tutte le informazioni su Napoli-Mantova: formazioni, orario e dove vederla in diretta tv e streaming.