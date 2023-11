in campionato;in Champions. Almeno fino a Natale, il calendario non stimola una risposta affermativa. Anche perché più che uomo giusto al posto giusto,Quindi: uomo sbagliato nel posto sbagliato. Un “benvenuto” al contrario. Senza nemmeno la cortesia del “welcome back”, come avrebbero detto in America, rispettando quanto di ottimo Mazzarri aveva fatto a Napoli. Nei suoi anni più ruggenti.Il ruggito del vecchio leone ci starebbe anche bene, se non fosse che l’ultimo leone apparso nei nostri telegiornali era quello sfuggito al circo di: un gattone spaesato, anziché il re della foresta. In effetti,Aveva lasciato l’ombra del Vesuvio per andare all’ombra del Duomo (con “ombra” si noti lo stile giornalistico antico, più consono al mazzarriano ventennio scorso). Primo atto della sua nuova avventura, l’uscita in libreria della autobiografia dal titolo liberamente ispirato all’allora presidente statunitense Barack Obama: “”. Ecco. L’ultima (e unica) fatica letteraria di Mazzarri partì come biografia ma non diventò mai profezia. Allora si diceva anche "comunque vada sarà un successo". Non proprio...Nell’dell’ultimo, dovette fare i conti con il divinoe qualche. Piazzamenti discreti. La squadra non era più quella del Triplete, e nemmeno ci andava vicina. Venne esonerato perché “” e anche perché, appenaacquistò la società, il Walterone aziendalista tutto d’un pezzo ebbe la sventura di rispondere piccato a una critica di Moratti fresco ex presidente. Poi è andato al, lasciando traccia di un memorabile video di presentazione autoprodotto “veriuell” in “inglisc”. Poi al, benino, negli anni migliori die poco altro in squadra. Infine alnel periodo più brillante di, il brasiliano in quella formazione abbastanza ciliegina senza torta attorno. Dopodiché,. Nessuno l’ha più visto, a parte un’eccellente intervista realizzata un mese fa da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport. Perfino per accoglierlo scherzosamente, Fiorello che inventa una genialata al giorno, s’è rifatto alla somiglianza con Al Bano: si trova oggi negli estratti di VivaRai2 e cercando nell’archivio di Twitter.Insomma,L’autobiografia non ha scalato le classifiche, le sue squadre nemmeno: il titolo è stato sconfessato.. Ora si trova a far risorgere una squadra che peggio di così non può andare. La sua sarà una delicatissima operazione di. Non ci sono tempo da perdere, né algoritmi da invocare. Semmai una semplice formuletta aritmetica: “Meno per meno fa più”. Walter Mazzarri quando meno te lo aspetti, a guidare il Napoli scudettato e però adesso meno vincente degli ultimi dieci anni. Meno per meno fa più.Un posto al sole. Di Napoli.