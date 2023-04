(calcio d'inizio ore 21) è il ritorno dei quarti di finale di Champions League, al Maradona si parte dall'1-0 in favore dei rossoneri maturato nel match d'andata a San Siro: arbitra il polacco, sugli episodi da: Szymon Marciniak POL: Paweł Sokolnicki POL, Tomasz Listkiewicz POL: Glenn Nyberg SWE: Tomasz Kwiatkowski POL: Bartosz Frankowski POL37' - Lozano chiede un rigore per contatto con Leao, Marciniak assegna corner al Napoli sostenendo che il portoghese tocchi prima il pallone. Il VAR conferma la decisione dell'arbitro, le immagini lasciano più di un dubbio: Leao sembra colpire prima il piede di Lozano.22' - Protestano i rossoneri sul rigore parato da Meret, giudicato regolare dal VAR: al momento della battuta di Giroud, quattro giocatori del Napoli sono in area di rigore, uno di essi (Rrahmani) raccoglie la respinta del portiere.: Mario Rui entra in ritardo su Leao che scarica palla per Brahim Diaz, Marciniak non ha dubbi e assegna il penalty ai rossoneri. Silent check del VAR che conferma la decisione del direttore di gara polacco.