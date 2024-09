Napoli-Monza LIVE, le formazioni ufficiali: McTominay dal 1' con Lukaku e Kvaratskhelia, Maldini con Djuric

Getty Images

Dopo la roboante vittoria per 5-0 contro il Palermo in Coppa Italia, ildi Antoniotorna in campo in campionato, con l'obiettivo della testa della classifica in solitaria, davanti a Juventus, Milan e Inter: quello contro ildi Alessandroè il posticipo domenicale dellain scenapresso lo Stadio Diego Armando Maradona. Anche i brianzoli vengono da un 3-1 grazie al quale hanno eliminato il Brescia in Coppa, ma In campionato le situazioni delle due squadre sono completamente diverse, con il Napoli che si trova nelle parti alte della classifica e ha raccolto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta in quest'avvio e può issarsi in vetta, a differenza del Monza, fermo al penultimo posto con 3 punti all'attivo (3 pareggi e 2 ko).

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Napoli-Monza in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Napoli-MonzaCaprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. ConteTurati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. NestaGianluca Manganiello (Pinerolo)