Fattore Icardi e la variabile clausola: Osimhen tra Juventus e Napoli, cosa succede

. Quanto se n'è parlato, quanto ne abbiamo parlato pure noi da queste pagine, perché la vicenda relativa all'attaccante tuttora di proprietà del Napoli e sotto contratto fino a giugno 2026 è stata una delle telenovele dell'estate. EDel centravanti nigeriano stanno parlando un po' tutti: lo ha fatto più recentemente il suo ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli - “Andava ceduto prima”, ha dichiarato al Corriere della Sera – lo ha fatto qualche ora fa l'attuale uomo mercato azzurro Giovanni Manna (“Non ci ha chiamato nessuno del Milan”), in risposta al detto e non detto di qualche settimana fa di Zlatan Ibrahimovic. Ma alla fine ciò che conta è che sia lo stesso Osimhen a raccontare la sua di verità, possibilmente coi fatti.al suo approdo in Turchia: subito idolo dei tifosi, perché il suo arrivo è coinciso con una scossa elettrica di cui tutto l'ambiente – depresso per lo 0-5 in Supercoppa per mano del Besiktas di Immobile e l'eliminazione dai playoff di Champions League – ha subito beneficiato. Negli occhi c'è ancora quell'appoggio di petto per la rete di Mertens nel trionfo contro il Fenerbahce di Mourinho, nel primo confronto diretto della stagione. Certo,Ed è proprio qui che si giocaA parole, il Galatasaray ha chiuso categoricamente ad un addio a gennaio, ma è pur sempre vero che la clausola abbassata a 80 milioni di euro, tasse comprese e valida solo per i club esteri, lo rende tecnicamente appetibile per le società inglesi o per il Paris Saint-Germain di turno.In caso di permanenza in Turchia fino a giugno, la partita si riaprirebbe per altri interlocutori e tra questi come non annoverare la Juventus di Cristiano Giuntoli, che confida di raggiungere un'intesa circa il prolungamento di contratto di Vlahovic ma che al tempo stesso è tenuto ad osservare la situazione di Osimhen con particolare attenzione.