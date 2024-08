GETTY

Napoli, Natan saluta: va al Betis, la formula del trasferimento

32 minuti fa



Solo un anno. Tanto è durata l'esperienza al Napoli di Natan. Il difensore brasiliano è un nuovo giocatore del Betis Siviglia: a comunicare il suo trasferimento è lo stesso club azzurro.



Natan va in Liga in prestito con diritto di riscatto. Arrivato dopo una lunga trattativa con il Bragantino, Natan avrebbe dovuto colmare l'assenza di Kim passato al Bayern Monaco. Il suo ambientamento però ha tardato ad attecchire e, complici i tanti cambi in panchina e i risultati negativi degli allori campioni d'Italia, la sua stagione è diventata ben presto da dimenticare. Proverà a ripartire in Spagna dopo non essere riuscito a conquistarsi neanche la fiducia del nuovo tecnico, Antonio Conte.