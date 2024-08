Napoli: niente Gilmour, ecco Arthur! C'è l'accelerata, in prestito dalla Juve

Getty Images

Tanti acquisti, ultimo di questi Romelu Lukaku (in attesa dell'ufficialità di Scott McTominay). Non è finita qui perché c'è bisogno di andare a. L'obiettivo numero uno era Billy Gilmour, classe 2001 in forza al Brighton. Sembrava cosa ormai decisa ma il club inglese ha fatto un passo indietro, per ben due volte. Nella serata di martedì però c'è stato l'infortunio importante per il neoacquisto O'Riley, che lo terrà lontano dal campo per un po'. Dunque, bloccata la cessione del calciatore che resterà in Premier. Il Napoli però non resta a guardare e c'è bisogno di completare la mediana, così ecco

- È un'operazione last minute quella che sta provando a chiudere il Napoli. Arthur lo scorso anno è stato in prestito alla Fiorentina ma ha fatto rientro alla base. Conte ha bisogno di un vice Lobotka e l'ex Barcellona fa sicuramente al caso suo per caratteristiche ed esperienza.e su questo le parti sono d'accordo. Ora, perché gli azzurri cercano di condividere lo stipendio del centrocampista brasiliano, o perlomeno non pagarne l'intero. La trattativa è già nel vivo e potrebbe presto trovarsi l'accordo definitivo tra le parti. C'è voglia di accelerare nell'ultimo giorno di mercato. Arthur si avvicina al Napoli.