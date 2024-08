Napoli, non solo Lukaku: offerta per McTominay, le cifre e l'intreccio con Gilmour

Getty Images

Ilnon si ferma più. La partenza in salita della squadra partenopea, con la pesante sconfitta arrivata contro il Verona all'esordio in Serie A, ha convinto Aurelio De Laurentiis a intervenire pesantemente sul mercato, per provare a soddisfare le richieste di Antonio Conte. Non solo David Neres, non solo Romelu Lukaku, il Napoli vuole regalarsi anche un colpo a centrocampo: su questo fronte, il club campanoPer il centrocampista scozzese dello United non si parla di un semplice interessamento, ma di un obiettivo concreto del Napoli, tanto che - riporta Sky - è già stata, messi sul piatto da De Laurentiis per provare a portare anche McTominay alla corte di Conte. Ora la palla passa ai Red Devils, che dovranno dare una risposta definitiva nelle prossime ore.

Sul fronte, nonostante l'affondo per McTominay, non si spengono del tutto le speranze. E questo perché nelle ultime ore(naturale sostituto di Gilmour), liberando così lo scozzese per un'eventuale partenza. Se nella testa del Napoli il suo profilo è subordinato a quello di McTominay, non si tratta comunque di alternative e: motivo per cui - soprattutto in caso di cessione di Folorunsho - il Napoli si tiene buona anche l'opzione Gilmour. Prima McTominay, poi si potrà pensare eventualmente a Gilmour, che al momento rimane in standby.