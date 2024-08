Napoli, rilancio per Lukaku: nuova offerta al Chelsea, i dettagli

. Dopo la fumata grigia di ieri, oggi c'è stato un nuovo incontro col Chelsea. Il direttore sportivo Giovannicontro i 43 milioni di euro (bonus compresi) richiesti dal club inglese.Lukaku (classe 1993 ex Manchester United) è, che lo aveva acquistato tre anni fa per 113 milioni di euro dall'Inter per poi prestarlo in Italia prima ai nerazzurri e dopo allain 47 presenze. L'attaccante della nazionale belga ha già raggiunto un

- In uscita l'attaccante marocchino Walid(classe 1998 ex Bari, rientrato da un prestito al Frosinone) è vicino all'. Il giovane centrocampista Gennaro(classe 2003) è destinato al prestito alin Serie B. Sul trequartista Michael(classe 1998, reduce da un prestito al Verona e nel mirino della) spuntano i francesi del. L'attaccante belga Cyril(classe 2000 ex Verona) è nel mirino della, che ha provato invano a proporre in cambio il centrocampista Edoardo(classe 2002) e l'esterno sinistro polacco Nicola(classe 2002, nel mirino del PSV Eindhoven in Olanda).