Victor Osimhen è chiaramente al centro del mercato, ma per la sua cessione il Napoli non accetterà offerte al di sotto dei 100 milioni. Ieri con la Nigeria si è reso assoluto protagonista segnando quattro gol nel 10-0 contro Sao Tomè e Principe.



Il Mattino oggi riporta alcune parole del centravanti del Napoli: ​"Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale. Io scendo in campo sempre per fare il massimo sia con la nazionale che con il mio club. Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo a tutto il resto".