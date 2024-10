Napoli padrone in Serie A, e altrove? Ecco come stanno andando Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

PREMIER LEAGUE

LA FAVORITA – Quante rivali per il Manchester City! Al consueto Arsenal degli ultimi anni, si è aggiunto un ritrovato Liverpool che è in vetta alla classifica. Regna l’equilibrio e i Reds sono di un’incollatura davanti agli avversari ma mai come quest’anno potrebbe essere ardua la strada al titolo per i Citizens. Si tratta di un’annata complicata, in campo e fuori: i processi, gli illeciti, l’addio di Begiristain, quello sempre più plausibile di Guardiola tra qualche mese. La campagna 2024/25 del City sembra assumere i connotati della last dance e c’è da ballare anche senza il perno Rodri, ai box per tutto l’anno. Servirà una nuova masterclass di Pep (e le solite caterve di gol di Haaland) per avere la meglio delle contender.

LOTTA IN VETTA – Diciotto punti per il Liverpool, diciassette per Manchester City e Arsenal, d’altronde la Premier è il campionato più seguito al mondo. I Reds sono partiti forte ma hanno anche avuto un calendario migliore, arriveranno insomma momenti difficili anche per Slot alla sua prima avventura con una big d’Europa. Più competitivo sembra essere l’Arsenal che potrebbe dare ancor più filo da torcere ai campioni rispetto a solo pochi mesi fa. A patto però che gli infortuni diano una tregua ad Arteta, dopo quelli di Odegaard e Saka.

LA DELUSIONE – Ci si attendeva di più dal Tottenham, tornato ad essere il solito andirivieni di alti e bassi che era prima dell’arrivo di Postecoglou. Ma la vera delusione di questa prima parte di campionato non può che essere il Manchester United. Otto i punti in sette gare, attacco asfittico, difesa colabrodo. Ten Hag è riuscito nel non semplice compito di far peggio del peggior inizio di sempre dei Red Devils, un anno fa, sempre con l’olandese in panchina. La stagione insomma potrebbe già essere compromessa e, qualora dovessero arrivare nuovi risultati negativi, è già pronto il ribaltone.

L’OUTSIDER – Strano a dirsi per una squadra che spende e spande da anni, ma la sorpresa di queste prime settimane è il Chelsea. La guida Maresca sta portando ottimi frutti e i Blues sono al quarto posto, sono solidi, hanno un Palmer con i fiocchi e sembrano finalmente una squadra. il tempo ci dirà se a Stamford Bridge possono tornare a sognare ma per adesso possono almeno smettere di piangere.