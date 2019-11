Napoli vs Napoli, parafrasando il titolo di un noto film di Robert Benton si può descrivere la situazione vissuta in casa azzurra: lo scontro tra la società partenopea e lo spogliatoio entra nel vivo. Dopo l'ammutinamento dello scorso 5 novembre, dopo il pari interno con il Salisburgo in Champions League, erano state annunciate pesanti sanzioni per i giocatori e il giorno della resa dei conti è arrivato, con il presidente Aurelio De Laurentiis atteso in giornata in Italia.



PARTONO LE RACCOMANDATE - Come annuncia Il Corriere dello Sport infatti, sono partite questa mattina le raccomandate con ricevuta di ritorno contenenti le richieste per le sanzioni. 24 lettere (escluso l'infortunato Malcuit), ognuna personalizzata e con una diversa richiesta economica, proporzionata alla gravità dell'inadempimento: dai 225mila euro di richiesta per Koulibaly ai 22mila di Gaetano, per un totale che dovrebbe andare a superare i 2,5 milioni di euro.



STANGATA ALLAN - Come previsto dall'articolo 11 dell'accordo collettivo al comma 3, la multa "non può superare il 25% della retribuzione mensile lorda". Tuttavia, c'è chi rischia la stangata: per il solo Allan, scrive La Gazzetta dello Sport, la richiesta sarà del 50% (circa 200mila euro) per plurime infrazioni; al brasiliano vengono contestate non solo le offese rivolte a Edoardo De Laurentiis, ma anche l'aver sfiorato lo scontro fisico con il figlio del presidente. Il Napoli spedisce le lettere, i giocatori preparano le difese: inizia lo scontro.