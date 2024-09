Napoli, paura per Neres: rapina a mano armata e le scuse ai tifosi

Una serata da dimenticare per David Neres. L'esterno brasiliano è stato rapinato nel post partita di Napoli-Parma, gara terminata 2-1 a favore degli azzurri e in cui lui stesso ha inciso servendo l'assist per il gol vittoria di Anguissa. Nel pre gara c'è stato anche il momento della presentazione ai suoi nuovi tifosi, così come accaduto per Lukaku, Gilmour e McTominay.Al termine del match Neres era di rientro con moglie e figlia, partendo dal Maradona all'interno del van nero che li ha scortati direzione hotel. A pochi passi dal Maradona, però, due persone si sono avvicinate e hanno rotto il vetro della vettura puntando la pistola contro il calciatore mirando e ottenendo il suo Rolex.

Neres è poi arrivato al Grand Hotel Parker's, dove alloggia in questo momento. Lì c'erano dei tifosi ad attenderlo per i classici selfie, ma scosso per la situazione è rientrato immediatamente in albergo. C'è stato il messaggio sui social dal profilo della moglie, Kira Winona: "David vorrebbe chiedere scusa ai tifosi che lo attendevano fuori. Mentre provavamo a lasciare lo stadio dopo la partita, due uomini su una motocicletta hanno sfondato la macchina e derubatolo con una pistola puntata". Una bruttissima esperienza per Neres e la sua famiglia.