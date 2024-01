Napoli-Perez, ci siamo: intesa con l'Udinese, tutti i dettagli

F. Albrizio e F. Guerrieri

Il Napoli è scatenato sul mercato. Si attende ancora l'ufficialità di Leander Dendoncker, centrocampista che arriva dall'Aston Villa, ma gli azzurri stanno già definendo in queste ore il quinto colpo di gennaio: Nehuen Perez è ormai un'operazione alle battute finali, che il club partenopeo vuole chiudere definitivamente in giornata. Un'idea nata durante i dialoghi per Lazar Samardzic, che ha preso forma nelle scorse settimane e ora vede la linea del traguardo.



LE CIFRE - Napoli e Udinese stanno definendo gli ultimi dettagli, ma l'intesa di massima sui contorni dell'affare è stata raggiunta: 18 milioni di euro complessivi per il difensore argentino classe 2000, divisi in 16 di parte fissa più altri due di bonus.



GUADAGNA L'ATLETICO - Una cifra che accontenta tutti, ci guadagna anche l'Atletico Madrid che si era riservato il 50% sulla futura rivendita del giocatore al momento della cessione all'Udinese.



QUANTO GUADAGNA PEREZ - Il Napoli aveva già raggiunto l'accordo con Perez per quanto riguarda il contratto: il difensore firmerà un contratto di 4 anni e mezzo con un ingaggio di circa 1,6 milioni di euro a stagione.



DOVE GIOCHERA' NEL NAPOLI - Per Walter Mazzarri il rinforzo atteso per la difesa: il piede preferito è il destro, Perez può giocare da difensore centrale in linea a quattro o giocare da braccetto destro o sinistro in una linea a tre.



ALLONTANA OSTIGARD - Il suo arrivo allontana sempre più Leo Ostigard dal Napoli. Gli azzurri avevano provato a inserire il norvegese nell'affare con l'Udinese, ma il giocatore vuole il Genoa e le squadre continuano a trattare.



SOSTITUTO UDINESE - Nel frattempo, l'Udinese lavora per trovare un giocatore per sostituire Perez: nel frattempo, Gabriele Cioffi potrà impiegare Lautaro Giannetti in quella posizione.