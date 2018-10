in campionato. Eppure, in un calcio in cui il mercato non dorme mai, anche i sonni di Giuntoli e della dirigenza azzurra sono animati dalle immagini dell'attacco che verrà.- L'ultimo affare conclusosi sull'asse Napoli-Genova ha portato al San Paolo un attaccante da 10 presenze e zero gol (per referenze contattare Pavoletti Leonardo).. Il bomber polacco ha ancora molto da dimostrare, ma vive senza dubbio il miglior momento della sua seppur breve storia calcistica. Dopo aver incantato in Italia e in campo internazionale,. Al calcio italiano, d'altronde, ha dimostrato di essersi ambientato benissimo e in fretta.- Ma Napoli è troppo piccola per due polacchi di oltre un metro e ottanta., specie per gli equilibri di una squadra già così votata all'attacco.. Lo scetticismo intorno all'ex attaccante dell'Ajax, inoltre, ha ricominciato a crescere dopo questo inizio di stagione. In due mesi il bottino è fermo a 3 gol (di cui due realizzati la stessa sera contro il Parma), con solo 4 apparizioni dal primo minuto in Serie A.che, però, stenta ad arrivare. Ancora una volta., destinazione rifiutata l'anno scorso anche per via delle pressioni della moglie Kat. Il suo contratto scade nel 2020 e per ora non si è parlato di rinnovo. A differenza di tutti i suoi predecessori, invece,. Il nuovo ruolo disegnato per lui da Carlo Ancelotti, oltre ad esaltarne le note qualità, potrebbe regalargli qualche anno di carriera in più, svincolandolo ulteriormente da compiti di copertura. Una carriera che sa sempre più di azzurro, nel cuore dell'attacco del Napoli: al centro del progetto e a fianco di chiunque ci sarà.