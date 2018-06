La Gazzetta svela i più probabili profili per un'eventuale successione a Marek Hamsik tra quelli già sondati dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli:



Roberto Soriano, 27 anni, attualmente in forza al Villareal: "Vuole tornare in Italia, rivuole la Serie A e sono due le società che pronte a trattarne l’acquisto: Atalanta e Napoli. Si parte dai 12 milioni di euro chiesti dal Villarreal, ritenuti eccessivi dal club bergamasco che avrebbe lasciato campo libero"

Dennis Praet, da due anni alla Sampdoria: "Il costo si aggirerebbe sempre intorno ai 12 milioni di euro. Praet è un ambidestro, dotato di buona tecnica. Il belga è nato trequartista, ma in questa stagione Giampaolo lo ha impiegato quasi sempre da interno del centrocampo a tre: ovvero dove potrebbe utilizzarlo Ancelotti"