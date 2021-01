#Napoli, pranzo di squadra tra i fuochi d'artificio: c'è anche Milik VIDEO pic.twitter.com/qKwwXSlSco — calciomercato.com (@cmdotcom) January 14, 2021

L'ultimo periodo per ilnon è stato fortunatissimo. Tra infortuni e prestazioni altalenanti è venuto meno qualche punto importante in classifica. Dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia contro l'Empoli,ha dato una giornata di riposo ai giocatori. Ma non è questo il momento di separarsi: oggi l'intero gruppo squadra - eccetto, in isolamento causa Covid-19 - si è ritrovato a pranzo presso, ad Ercolano. Tutti presenti, il primo ad arrivare è stato il capitano,. C'è anche, nonostante la separazione con la società. All'interno del parcheggio c'è stata anche l'accensione deidurante l'arrivo dei giocatori.IL VIDEO: