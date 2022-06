Si parte con il ritiro a Dimaro in programma il 9 luglio. Si riparte da Spalletti, dal secondo anno dell'allenatore toscano sulla panchina azzurra.. Insigne, Ghoulam e Malcuit i sicuri partenti (più Tuanzebe che rientrerà allo United), Olivera e Kvaratskhelia i due innesti già annunciati. Ci saranno, poi alcune situazioni da definire per quanto riguarda permanenze e cessioni.- Il reparto che presenta maggiori incognite è quello dei portieri. Il contratto disia per le differenze economiche tra domanda e offerta, che per la volontà del giocatore che attende il Real Madrid. Ad oggi una permanenza del colombiano sembra sempre più difficile e(quello attuale ha scadenza 2023). Alle sue spalle si cercherebbe un portiere di esperienza, come può esserein uscita dal Genoa.- Come Meret c'è qualcun altro che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Si tratta di. Difficile che resteranno entrambi ancora a lungo. Per il difensore senegalese De Laurentiis aspetta un'offerta di almeno 30-35 milioni, ma ad oggi non è ancora arrivata. Nonostante piaccia a Barcellona, Tottenham, Chelsea e Juventus.Così prende quota l'ipotesiResterebbe al centro del progetto per un altro anno, Spalletti non rinuncerebbe a lui. A differenza di Fabián Ruiz. Lo spagnolo ha detto "no" al rinnovo, non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare in patria. Si presenta uno scenario che ricorda la situazione di Milik, anche seNella storia azzurra ci è entrato eccome, diventando il miglior marcatore con 148 gol segnati. È entrato anche nei cuori dei napoletani, così come loro sono entrati nel suo. Tanto da chiamare suo figlio "Ciro". La storia d'amore tra Mertens e Napoli però è ormai ai titoli di coda. Il suo contratto scadrà tra 17 giorni, dal 1 luglio non sarà più un calciatore partenopeo.