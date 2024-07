Napoli, Rafa Marin domani in Italia: tutti i dettagli del primo colpo per Conte

Getty

Ilha chiuso il suo primo colpo. Il primo regalo per la nuova gestione di Antonio Conte risponde al nome di Rafael Marín Zamora, meglio noto comedifensore centrale classe 2002 che arriva con un'operazione importante e articolata dale che rappresenta per il nuovo allenatore soltanto il primo dei colpi previsti in questo reparto del campo.per il difensore che in realtà con la prima squadra delle Merengues non ha mai giocato. Sono infatti tante le presenze nel Real Madrid Castiglia, la seconda squadra, madove ha collezionato 33 presenze.e in particolare a Roma dove si sottoporrà alle visite mediche di rito salvo poi trasferirsi negli uffici della FilmAuro di De Laurentiis per firmare un contratto quadriennale.

L'operazione è però molto più articolata di così dato che il Real Madrid non ha però voluto perdere del tutto il controllo sul cartellino del giocatore.Il Napoli, pagando al termine di questa stagione una cifra di 10 milioni di euro potrà aumentare i valori di riacquisto a 50 milioni nel 2026 e 70 milioni nel 2027.