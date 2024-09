Napoli, Raspadori senza gol e con sempre meno spazio: come cambia il mercato a gennaio

Getty Images

Ci sono sicuramente solo aspetti positivi nella sfida di Coppa Italia delarrivando così agli ottavi di finale della competizione. Un risultato che non lascia spazio all'immaginazione e valorizza un po' i singoli, a maggior ragione considerando i dieci cambi effettuati da Conte rispetto all'undici titolare che è sceso in campo a Torino contro la Juventus.- La partenza di Raspadori sembrava poter essere di quelle buone, perché è entrato nell'azione del gol di Ngonge, quella dell'1-0 liberando il compagno che è andato a calciare. E invece. Eppure la sua posizione lo ha liberato dai duelli con i difensori, ha avuto più spazio per potersi muovere alle spalle della punta.

- Per un attaccante il gol è il pane quotidiano, è risaputo. Anche se Raspadori non è il classico numero nove, ci si aspetta qualche numero superiore rispetto a ciò che si vede.In campionato trova ancora meno spazio, infatti nelle ultime due è rimasto in panchina per l'intero arco del match. L'arrivo di Lukaku, la presenza di Simeone e le poche partite a disposizione non aiutano.- Raspadori ieri contro il Palermo è rimasto in campo per circa 76 minuti e alla sostituzioneA differenza dei compagni che hanno lasciato il terreno di gioco. Poca fiducia da parte del pubblico, che però gli ha sempre riconosciuto l'applicazione. A Napoli non è mai scoccata davvero la scintilla, ha sempre avuto un ruolo marginale, nonostante i 30 milioni di investimento per portarlo in azzurro. Si potrebbe pensare,. Manca ancora tanto, oltre tre mesi all'apertura, ma presto qualche valutazione inizierà a nascere.