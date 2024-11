Redazione Calciomercato

Napoli, ricordi Meluso? C'è una nuova squadra per lui

un' ora fa



L’ex ds del Napoli, Mauro Meluso, ha trovato una nuova sistemazione. Lasciati gli azzurri dopo una stagione disastrosa, con il decimo posto da campioni d'Italia, Meluso riparte dalla Serie C e dal Perugia. Il 59enne è infatti ufficialmente il nuovo direttore generale dell’area sportiva degli umbri sino al 30 giugno 2027, con opzioni di rinnovo legate al raggiungimento di obiettivi specifici. Lo ha annunciato il presidente Javier Faroni. In precedenza, Meluso ha lavorato con Spezia, Lecce, Cosenza, Frosinone e Pisa.



LE PAROLE DEL PRESIDENTE - “Sono estremamente felice di poter contare su Mauro nel nostro team di lavoro, non solo per la sua comprovata competenza tecnica nel corso della sua carriera, ma anche per le sue qualità umane. Da diversi mesi abbiamo avviato incontri regolari, anche prima dell’acquisizione del Perugia, cercando punti di incontro per definire il progetto sportivo integrato che vogliamo per il Grifo. È un onore annunciare questa importante aggiunta, che rafforzerà senza dubbio la nostra ambizione di competere ad alti livelli e consoliderà lo sviluppo del settore giovanile su cui stiamo lavorando“, ha dichiarato il presidente Javier Faroni.