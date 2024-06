Getty Images

Napoli, rinnovo Kvaratskhelia: parti più vicine

9 minuti fa



Kvicha Kvaratskhelia, per Antonio Conte, è il fulcro del progetto su cui ricostruire il Napoli. La sua presenza è considerata imprescindibile, ma il Napoli deve pensare al rinnovo di contratto del georgiano per confermare le prime sensazioni positive registrate con il suo entourage, dopo l’interesse e l’offerta da parte del PSG.



Secondo quanto riporta Il Mattino, le parti si sono date appuntamento dopo gli Europei che la Georgia. Allo stato attuale dei fatti, resiste una distanza di circa un milione di euro per la fumata bianca, ma in casa Napoli si respira ottimismo. Il club partenopeo ha messo sul tavolo un'offerta di ingaggio da 5 milioni di euro (bonus compresi), seppur Jugeli, agente del giocatore, si aspetti un ulteriore sacrificio.