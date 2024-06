AFP via Getty Images

Napoli, senti Kvaratskhelia dalla Georgia: "Sento tanto affetto, voglio rendere felici i tifosi"

40 minuti fa



Saranno i primi Europei della Georgia e quindi anche i primi Europei per Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore del Napoli li affronterà col peso di essere la stella della squadra e con la spada di Damocle del mercato che incombe su di lui. Non è una novità infatti che l'ala sia ricercata, soprattutto dal Psg, e che il suo futuro a Napoli non sia certo, nonostante l'arrivo di Antonio Conte.



LE PAROLE - Lo stesso Kvara scalda intanto i motori per la rassegna continentale e lo fa, giocando e vincendo un'amichevole contro il Montenegro. Il georgiano è entrato nel tabellino grazie a un assist per Mikautadze e, prima della gara, ha parlato ai media del suo Paese. Queste le sue parole: "Sento tanto affetto a Napoli e prima di tutto vorrei dire che le persone che sono al mio fianco e mi sostengono mi stanno aiutando tantissimo ed è una grande responsabilità perché quando una persona ti apprezza, ti ama e tu sei in campo o fuori dal campo, devi cercare di apprezzarla il più possibile e non devi farle credere di essere sbagliato, devi giustificare le loro speranze. Inoltre lavoro duro e faccio di tutto per rendere felici i miei tifosi. Farò di tutto non solo per i tifosi lì ma anche per la Georgia. Continuerò così e cercherò di fare di più e rendere i miei tifosi più felici".