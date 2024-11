Napoli, risveglio amaro: Conte senza piano B, Gasperini lo annulla come Hien con Lukaku

Redazione Calciomercato

Lo fa per le altre, ma soprattutto per se stessa, perché questa è una squadra che può dire la sua in chiave Scudetto. È questo il verdetto del Maradona, in una data storica: il 3 novembre 1985, la magica punizione di Diego Armando Maradona mise in ginocchio la Juventus. Ma questa è acqua passata, ricordi che restano indelebili., ovvero il capocannoniere. Ecco, l’Atalanta ha vinto con Lookman centravanti, appoggiato da De Ketelaere che ha realizzato due assist, poi il terzo gol ha chiuso la sfida con Retegui che è entrato dalla panchina. La cronaca di questa partita è semplice e la sanno tutti: l’impressione è che, sia nei singoli che nel collettivo, l’Atalanta sia una squadra molto forte.

. Complimenti a Gasperini? Ora sono bravi tutti. C’è chi gli fa i complimenti quando vince e quando non vince stanno zitti. In realtà, l’Atalanta di Gasperini ha perso due partite inattese (Torino e Como), oltre al ko con l’Inter, ma in tutte le altre occasioni,Politano e Kvaratskhelia hanno tanti metri da percorrere, forse troppi. E in generale i tre difensori così statici, quando poi hanno tanto movimento davanti, fanno fatica. Impressione.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui