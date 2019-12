Come riporta Il Mattino, dopo la riunione tecnico-calciatori in casa-Napoli: "E' quello che vuole Ancelotti che altrimenti non avrebbe chiesto questo confronto con la squadra, non avrebbe chiesto a Insigne e soci di indicare la via d'uscita da questa crisi nera. Nessuno abbassa lo sguardo, i toni sono accesi, c'è chi guarda fisso negli occhi di Ancelotti: il suo discorso è sferzante, le repliche dei calciatori velenose, implacabili. Alla fine il tecnico decide che da domani la squadra andrà in ritiro, fino alla gara con il Genk. Lo decide da solo. Sapendo di avere De Laurentiis dalla sua parte. Lo stesso ritiro che la società ha invocato a inizio del mese di novembre, come ricerca per trovare la compattezza. Ma stavolta nessuno solleva obiezioni, nessuno prova a rifiutarsi, nessuno abbozza un mugugno".