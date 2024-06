Napoli, senti Dobvyk: "Il mio agente sta parlando con dei club italiani, ci sono novità"

AFP via Getty Images

Il centravanti ucraino del Girona è reduce da una stagione in cui, con 24 gol, ha trascinato il club catalano a una storica qualificazione in Champions League, risultando inoltre essere il Pichichi de La Liga. I prossimi Europei, che lo vedranno protagonista come terminale offensivo dell'Ucraina, possono accendere ulteriormente le luci sul centravanti del Girona e aumentare le pretendenti.Sin da ora le richieste non mancano per l’attaccante ucraino, come confermato dal diretto interessato, in un'intervista rilasciata attraverso il canale Youtube della Nazionale e riportata da AS: "

Non è un mistero che Napoli, Milan e Juventus stiano sondando il giocatore. Gli azzurri, in particolar modo, freschi d'ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore, vedono in Dovbyk uno dei principali candidati per sostituire Victor Osimhen.