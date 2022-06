De Laurentiis e Spalletti nell'ultimo periodo non sembrano seguire la stessa linea di pensiero. Al centro dei dubbi ci sarebbero le strategie di mercato, con l'allenatore che chiederebbe un po' di resistenza in più per quanto riguarda i giocatori in uscita.



Stando a quanto racconta oggi Repubblica, Spalletti avrebbe posto al presidente un paio di paletti. Ovvero la conferma di Koulibaly e, magari, quella di Ospina.