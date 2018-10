Al San Paolo domenica sera Lorenzo Pellegrini ci sarà. Ieri il centrocampista si è sottoposto a controlli per il risentimento al quadricipite sinistro che però non preoccupa. Ancora in forse, invece, Kluivert che si era fermato qualche ora prima della sfida col Cska Mosca. Out Perotti e Karsdorp, Pastore più no che sì mentre torna dal primo minuto Kolarov.