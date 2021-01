IL TABELLINO

. E basta. Nel senso che gli basta per vincere una partita che se non offre emozioni e, di sicuro serve a qualcosa di assai importante:. Per dirla tutta:- anche se il sorriso non gli torna ancora - maInsomma,. Anzi. Ci prova. Si fa pure coraggioso, ma quand’è attaccato non resiste al brutto vizio di prendere gol. E così resta sofferente e sempre più pericolosamente penultimo in classifica.Non c’è che dire:per alleviare i tormenti azzurri e soprattutto quelli diil quale sa d’aver bisogno di mettere sotto questo Parma - e non solo - per congelare, almeno, la crisi di consensi e di rapporti e di simpatia con la proprietà del club. Partita delicata, insomma.Già, ma pure dall’altra parte, dalla parte del Parma,Un punto, la miseria d’un punto e basta nelle ultime sette partiteCerto, è stato coraggioso D’Aversa a rimettersi in discussione su quella panchina ch’era già stata sua, ma pure con lui al timone le cose non stanno poi migliorando tanto.E bisogno contro disperazione raccontano subito d’una partita di molta paura e pochi rischi. d’un match giocato col freno tirato. Roba che sul prato si traduce in ritmi da semipasseggiata e giocate incapaci di produrre tiri seri. Ovvio, il Napoli prova a governare palla e spazi, mentre il Parma aspetta paziente l’occasione per far partire Gervinho e Cornelius, ma qSì, neppure il ritorno al 4-3-3 con Elmas al posto di Bakayoko (escluso in avvio per la seconda volta di seguito) e Zielinski con licenza di partire da lontano danno freschezza e vivacità agli azzurri, mentre le novità di D’Aversa si concentrano tutte in due nuove presenze: il ritorno di Pezzella (per Iacoponi) in terza fila e la scelta di Brugman centrale in mezzo al campo al posto di Hernani invitato ad accomodarsi in panchina dopo gli stordimenti con la Samp.Ecco, la partita si trascina così sino alla mezz’ora. Per la precisione sino a due minuti dopo la mezz’ora, quando Eljifdel Nord,alla prima da titolare, prende palla appena dopo metà campo e se ne va tra l’indifferenza (o quasi) di quelli del Parma. Slalom elegante e poi dal limite un sinistro che manda il pallone nella porta. Così è: al primo tentativo, al primo tiro, il Napoli ex sprecone passa avanti. Ma se un calciatore va da solo col pallone per cinquanta metri o quasi e poi tira e segna, beh, se capita questo, qualche colpa gli avversari di centrocampo e di difesa devono pure averla, no?. Seguito dieci minuti dopo da un destro che Lozano offende da quattro o cinque metri e il primo tempo è tutto qui. Un gol e null’altro. Il resto è noia, come si cantava una volta.Sì, D’Aversa ci prova: tira via Grassi per Hernani e il Parma sembra un poco più aggressivo e più verticale e motivato, ma nulla di più. Palla dietro, palla orizzontale, qualche spunto di Lozano e qualche tentativo di invenzione di Lorenzinho col solito destro a giro, invece, dall’altra parte. Cioè dalla parte del Napoli, che la subisce quella mezza aggressività che il Parma adesso porta in campo, anche se poi tutto si traduce in un destro di Cornelius che manco sfiora Ospina. Però è vero: ora il refrain della partita è ribaltato; nel senso che il Parma pressa un po’ di più e il Napoli che si tiene basso, appena può riparte. Con calma, però. Cosa che deve preoccupare non poco il povero Gattuso, se è vero come è vero che prima (63’) richiama Petagna e mette in campo Politano e poi, sette minuti dopo, sostituisce Zielinski con Bakayoko.Prova ne sono le sostituzioni che a poco più di dieci minuti dalla fine fa Gattuso: fuori un difensore e un centrocampista Mario Rui ed Elmas) e dentro due difensori (Hysaj e Maksimovic), il che vuol dire, in pratica, una difesa a cinque con Di Lorenzo quinto a destra più quattro centrocampisti e Lozano unico attaccante. Altro che 4-2-3-1! Mostra debolezza. Mostra paura, il Napoli, e quindi ci prova D’Aversa, il quale rinfresca difesa e centrocampo con Busi e Cyprien e poi (79’) tira via Brugman per mettere in campo l’ultimo arrivato: il ventiduenne rumeno Dennis Man. Prende il coraggio a dure mani, il Parma, ma come spesso accade nelle storie di pallone, il Napoli s’affaccia per la seconda volta dall’altra parte e trova il secondo gol. Con Politano, complice una sfortunata deviazione di Osaorio che frega irrimediabilmente il povero Sepe. Finisce così,Marcatori: 32' p.t. Elmas (N), 37' s.t. Politano (N)Assist: -Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (32' s.t. Hysaj); Elmas (32' s.t. Maksimovic), Demme, Zielinski (25' s.t. Bakayoko); Lozano, Petagna (18' s.t. Politano), Insigne. All. Gattuso.Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella (35' s.t. Busi); Grassi (1' s.t. Hernani), Brugman (35' s.t. Man), Kurtic (36' s.t. Cyprien); Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa.Arbitro: La Penna di Roma.Ammoniti: 5' p.t. Gagliolo (P), 31' p.t. Pezzella (P), 26' s.t. Conti (P), 26' s.t. Demme (N), 30' s.t. Elmas (N), 31' s.t. Brugman (P).Espulsi: -