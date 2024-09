Napoli-Osimhen: braccio di ferro in cui hanno perso tutti, ma il nigeriano un po' di più

Redazione Calciomercato

Nessuno, tra chiunque ci abbia avuto a che fare, lo descrive come tale. Anzi, i racconti - più o meno edulcorati - ne delineano francamente l'opposto. Ma è un uomo di risultati. Per lo meno nel calcio, laddove noi siamo chiamati a giudicare.Affermare il contrario sarebbe mala fede; altrimenti non si potrebbe definire qualcuno che ne giudicasse l'operato complessivo negativamente.Si poteva fare meglio? Forse, non è dato saperlo. Si era fatto peggio prima lui, o si poteva far peggio più in generale? Senza dubbio.

E non era facile. Se infatti resta senza dubbio discutibile tutta la prima parte della vicenda, il finale - per il Napoli - rappresenta, nella metafora calcistica, il più classico dei 'salvataggi in corner'., ma Osimhen non lo considerare". E così Conte non ha fatto. Una preparazione da cui il nigeriano è quasi subito scomparso dai radar, escluso ed autoesclusosi con la più classica presa di posizione del "io da qui vado via, ho già un accordo". Un giochino che abbiamo visto spesso funzionare nel calcio, con

Il discorso più ampio dell'intera vicenda, però, qui è un altro.. E la sensazione che qualcosa sia andato storto per Osimhen nella valutazione di questo trittico, ce lo dice il risultato finale: Victor, club glorioso sì ma fuori dal 'centro del mondo' calcistico, specie se consideriamo che in questa stagione la dimensione europea dei turchi sarà l'

Sì perché per come a fine agosto si erano configurate le cose, le prospettive erano anche peggiori. Due opzioni.sì ma con l'altrettanta certezza di aver chiuso un certo tipo di carriera a soli 25 anni. Non proprio il massimo per uno che, stando alle parole di chi gli gestisce la procura,

Perché questa è la verità e lo sviluppo finale delle cose la sbatte in faccia a tutti: Osimhen non aveva niente mano. O meglio,dello scorso anno.. E, dopo una stagione fallimentare come quella dello scorso anno, chi avrebbe dovuto giocare con più astuzia sarebbero dovuti essere il giocatore e i suoi rappresentanti. InveceOsimhen non aveva nessuno.

a prescindere dalla sua cessione. Perché quella alla fine è stata la chiave. Senza il belga in squadra e con Osimhen fermo a Napoli, probabilmente avremmo visto il più classico degli riavvicinamenti. "No no ci avete frainteso", "no no sono i giornalisti che hanno messo in giro le voci". E poi il nigeriano reintegrato in gruppo per una stagione magari scintillante sotto Antonio Conte. Ma con Lukaku arrivato alla corte del suo amato Antonio Conte, il titolare è diventato il belga a prescindere anche da un pentimento e da un ritorno di Osimhen sui propri passi.

. Perché la Turchia alla fine era l'unico compromesso disponibile tra il rimanere fermo o il finire nel deserto insieme agli altri (ex) giganti di sabbia. Qui dentro, appunto, il colpo di spugna, il salvataggio in corner di ADL:. Nella speranza che, l'estate prossima, con una stagione che magari avrà riportato il Napoli in Champions e una in Turchia che magari avrà rilanciato Osimhen agli occhi d'Europa, De Laurentiis troverà qualcuno disposto ad avvicinarsi a quei 120 milioni (o qualcosa in meno di cui si mormora essere la nuova clausola ribassata). O se, invece, dovrà essere di nuovo guerra... beh, allora