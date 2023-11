La sosta per le nazionali sta facendo tremare qualche tifoso del Napoli. Rientrato il misunderstanding sulle condizioni di Zielinski, a preoccupare i tifosi azzurri sono le voci di mercato intorno a: "". Allarme lanciato dal ct della Georgia Willy Sagnol, ma dopo la stagione scorsa conclusa con 14 gol e 17 assist è inevitabile che i top club stiano seguendo Kvara. A 22 anni ha già dimostrato di poter giocare ad alti livelli e può crescere ancora tanto, con il Napoli ha un contratto fino a giugno 2027 e De Laurentiis vorrebbe tenerlo a lungo.- Il club al momento non ha preso in considerazione una cessione del giocatore, a oggi l'idea è quella di respingere eventuali offerte in arrivo.. Perché, a meno di clamorosi colpi di scena, a gennaio un suo addio è escluso. Barça, Real e Bayern però sono lì, alla finestra. Monitorano la situazione pronte a inserirsi se dovesse aprire uno spiraglio che, ribadiamo, al momento non c'è.- Anzi, l'idea della società è quella di allungare ulteriormente il contratto del georgiano.. Un ulteriore segnale che De Laurentiis vuole tenersi stretto uno degli uomini-chiave dello scudetto, con Garcia ha avuto qualche difficoltà ma adesso vuole convincere Mazzarri. E tornare quel giocatore che ha convinto anche Barcellona, Real e Bayern.