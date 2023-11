L'agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il programma televisivo georgiano "Sport Imedi". Ecco quanto detto su Kvara:



RUOLO E CRESCITA - "Kvaratskhelia può giocare in tutte le posizioni dell'attacco. Ciò che Khvicha ha fatto nella prima stagione a Napoli, credo solo lui se lo aspettasse. Quando eravamo a Napoli insieme, Khvicha mi ha detto 'Vedrai tra un anno cosa farò qui'".



DE LAURENTIIS - "È una bravissima persona, mantiene tutto ciò che promette. Khvicha avrà sicuramente ciò che merita nel prossimo futuro. È chiaro che è un giocatore di altissimo livello e merita di più e lo riceverà".



RINNOVO - "Siamo tutti soddisfatti, Khvicha, noi, la famiglia. Colgo l'occasione per dire che ci saranno cambiamenti nel suo contratto nel prossimo futuro. È in gran forma quest'anno, è migliorato tanto a Napoli e sta giocando anche meglio rispetto alla scorsa stagione. È d'accordo con me anche suo padre, Badri Kvaratskhelia".



SU GARCIA - "Non posso dire nulla su Garcia, anche un bambino sa che il Napoli non avrebbe dovuto perdere contro l'Empoli. Ora De Laurentiis ha un allenatore esperto e ci sono molte persone competenti che lavorano in questa società".