Getty Images

Napoli, ufficiale: arriva Hasa, incasso anche per la Juventus

54 minuti fa



L’ufficialità attesa è arrivata: Luis Hasa è un nuovo calciatore del Napoli. Arrivato in giornata per svolgere le visite mediche, adesso è arrivato il comunicato da parte della società partenopea.



COMUNICATO - “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luis Hasa dall’U.S. Lecce”.



DETTAGLI – L'operazione si è basata su di una cifra di circa 500 mila euro, di cui il 30% finirà quindi nelle casse della Juventus (150 mila euro). Hasa ha firmato un contratto quinquennale, ma la sua avventura al Napoli potrebbe avere vita breve: l'uscita di Zerbin, infatti, potrebbe generare un domino che potrebbe coinvolgere lo stesso Hasa. Il talento italo-albanese potrebbe infatti essere girato immediatamente al Bari, altra società della famiglia De Laurentiis e da cui potrebbe arrivare in cambio il laterale classe 2001 Mehdi Dorval, esterno destro che numericamente andrebbe a sostituire proprio Zerbin.