è il primo rinforzo del Napoli a gennaio. Il centrocampista italo-albanese - nato a Sora, in provincia di Frosinone, da genitori di Tirana - è un pallino di Giovanni Manna che l'aveva già avuto nella Juventus.: 13 presenze, 3 gol e 2 assist in U17, 10 reti e 12 passaggi decisivi in 64 gare con la Primavera più altri 4 centri e 1 assist in 13 partite di Youth League. Con la NextGen ha totalizzato 40 presenze in Serie C, facendo 2 gol e 7 assist. Le panchine in prima squadra sono arrivate in campionato contro il Sassuolo e in campionato col Frosinone.

- L'estate scorsa il blitz di Pantaleo Corvino che ha trovato l'accordo con la Juve per portare Hasa in giallorosso: dopo più di quattro anni Luis lascia Torino e si trasferisce a Lecce a titolo definitivo, a costo zero con il 30% del futuro incasso destinato ai bianconeri.- In sei mesi a Lecce Hasa non è riuscito a trovare molto spazio:con i neroverdi già avanti di due reti. Anche con il cambio d'allenatore e l'arrivo di Giampaolo al posto di Gotti Hasa non ha trovato spazio pur essendo sempre a disposizione, a eccezione di un paio di settimane a cavallo tra settembre e ottobre durante le quali si è fermato per un problema fisico.