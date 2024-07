Napoli, ufficiale: Folorunsho rinnova fino al 2029, tutti i dettagli

Getty Images

Michael con noi fino al 2029!



. Il club partenopeo ha annunciato attraverso un post pubblicato su X il prolungamento per altri 5 anni del centrocampista ex Verona.Il centrocampista romano classe 1998, cresciuto nelle giovanili della Lazio è stato acquistato dal club azzurro nel 2019, quando militava nella Virtus Francavilla. Dopo il suo passaggio ha vestito in prestito le maglie di Pordenone, Reggina, Bari e Verona."Michael con noi fino al 2029!” è il messaggio del Napoli con a corredo la foto della firma del nazionale italiano in compagnia del presidente Aurelio De Laurentiis.