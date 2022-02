Attraverso il sito uffiiciale del Napoli, arriva il report degli esami clinici a cui si sono sottoposti sia Matteo Politano che Stanisalv Lobotka. Per il primo il problema è al soleo della gamba destra, mentre per il secondo la lesione di basso grado è al bicipite femorale della coscia destra. Entrambi non saranno a disposizione per la doppia sfida contro il Barcellona.



IL REPORT

Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo.