Napoli, ufficiale McTominay: cifre e dettagli. Attesa per Gilmour

E' ufficiale uno dei due ultimi colpi di mercato di casa Napoli:, come comunicato dal sito ufficiale della Lega Serie A, sezione calciomercato., centrocampista scozzese atterrato all'aeroporto di Capodichino, arriva dal Manchester United. Un'operazione conclusa con trasferimento a titolo definitivo dal Manchester United: nelle casse dei Red Devils. L’accordo trovato tra lo scozzese e il Napoli prevede che guadagni 3 milioni di euro a stagione fino al 2028.

E GILMOUR... - Attesa, invece, per. Manca solo l'annuncio, dopo l'ok per il passaggio in Campania del centrocampista e di De Laurentiis: un affare che costerà circa 14 milioni di euro alle finanze partenopee. Il classe 2001, ex Brighton ormai, dopo aver sostenuto le visite mediche in Inghilterra, visto che non ci sarebbe stato il tempo tecnico di arrivare in Italia prima della fine del mercato, ha già firmato il suo contratto il Napoli e sarà un colpo ufficiale in queste ore.