Napoli: si riapre la pista Gilmour, frenata per Arthur dalla Juventus

Redazione CM

un' ora fa



Scott McTominay, arrivato dal Manchester United, non è l'unico rinforzo per il centrocampo del Napoli. Al lavoro per regalare un altro nuovo acquisto all'allenatore Antonio Conte. Dopo l'infortunio di O'Riley, appena arrivato dal Celtic, il Brighton aveva bloccato la partenza dello scozzese Billy Gilmour. Ma il calciatore insiste per trasferirsi in Italia, così il Napoli sta cercando di fare il possibile per accontentarlo. Anche grazie all'ormai imminente cessione di Osimhen in Arabia Saudita.



L'EFFETTO - Nel frattempo il direttore sportivo Manna si era cautelato chiedendo in prestito alla Juventus il brasiliano Arthur, ex Fiorentina: una trattativa messa in stand-by, almeno per il momento. Perché il Napoli ci sta ancora provando per Gilmour.