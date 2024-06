Getty

Napoli, UFFICIALE: non solo Zielinski, salutati 6 calciatori. Il comunicato del club

18 minuti fa



Ultimo giorno della stagione, da domani 1 luglio inizierà l'annata 2024/25 in maniera ufficiale. E oggi è arrivato anche il momento dei saluti per quanto riguarda i giocatori in scadenza. In casa Napoli tra gli altri c'è l'addio di Piotr Zielinski, che dopo 8 stagioni ai piedi del Vesuvio si prepara ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. L'Inter lo aspetta. Intanto il club di De Laurentiis tramite un comunicato annuncia la scadenza dei contratti con tanto di addio a sei calciatori:



IL COMUNICATO - "La SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotr Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso a Napoli e i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale".