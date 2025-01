Napoli-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il Napoli ha iniziato alla grande il 2025 con un secco 3-0 in casa della Fiorentina, che ha consentito alla squadra di Antonio Conte di portarsi in testa alla classifica a +3 sull’Atalanta (che ha una partita in meno) e a +4 sull’Inter (due gare in meno). I partenopei, domenica 12 gennaio alle 20:45, ospiteranno il Verona, che viene da sette punti nelle ultime quattro partite ed è riuscita a chiudere il girone d’andata con 19 punti e fuori dalla zona retrocessione.



NAPOLI-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Verona

Data: domenica 12 gennaio 2025

domenica 12 gennaio 2025 Orario: 20:45

Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. All. Conte

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.

LE ULTIME DAI CAMPI – Il Napoli ritrova Politano, che dovrebbe andare in panchina, ma probabilmente dovrà fare a meno di Kvicha Kvaratskhelia, ancora alle prese con l’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori a Firenze. A destra ci sarà Neres, mentre a sinistra dovrebbe spuntarla ancora Spinazzola.

Il Verona risponde con Tengstedt e Sarr in attacco, supportati da Suslov. In difesa c’è Ghilardi, che ha attirato su di sé proprio l’interesse del Napoli.

DOVE VEDERE NAPOLI-VERONA IN TV – Napoli-Verona è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

DOVE VEDERE NAPOLI-VERONA IN STREAMING - L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE – Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini