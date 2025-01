Napoli, Conte ha scelto Chiesa: è l'obiettivo principale se parte Kvaratskhelia

Dopo meno di sei mesi l'avventura dial Liverpool potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. L'attaccante classe '97 non sta trovando spazio in una squadra che gira alla perfezione e che con Salah, Gakpo, Luis Diaz, Jones e Darwin Nunez lì davanti sarà sempre più difficile riuscire a fare qualche minuto. Per questo il giocatore sta pensando di lasciare i Reds e valuta anche un rientro in Italia dopo aver salutato la Juventus l'estate scorsa.- Ad agosto aveva preferito declinare le proposte della Roma perché affascinato dalla possibilità di fare un'esperienza all'estero., l'allenatore Arne Slot l'ha detto più volte chiaramente: Chiesa deve lavorare ancora per recuperare la forma fisica migliore, ecco il motivo per il quale spesso viene lasciato fuori per fare allenamenti extra o aggregato alla seconda squadra.

- Come detto il Napoli è la società al momento maggiormente interessata a Chiesa. De Laurentiis sa che l. Non solo, in caso di cessione del georgiano il Napoli potrebbe prendere due esterni e l'altro nome caldo è quello didel Lille (richiesta 40 milioni). L'altro club italiano accostato a Chiesa è l'Atalanta.

- Il Liverpool ha fatto un investimento di 12 milioni per portarlo in Inghilterra, i dirigenti inglesi sono consapevoli che serve una svolta per rilanciare il giocatore e fargli ritrovare motivazioni. Probabilmente lontano da Liverpool.. Il giocatore sarebbe felice di un ritorno in Italia, inoltre i dirigenti azzurri conoscono bene l'agente di Federico Fali Ramadani della Lian Sports (lo stesso di Koulibaly). Il Psg va all'assalto di Kvaratskhelia e il Napoli lavora per il sostituto (sostituti...), Chiesa può tornare in Serie A.