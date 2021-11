. Gli azzurri guardano tutti dall'alto verso il basso insieme al Milan (che giocherà il derby con l'Inter alle 20.45):. Sorrisone per Luciano Spalletti, che arriva da una vittoria per 4-1 in Europa League contro il Legia Varsavia e vuole continuare questo magic moment con una vittoria contro il Verona. Nell'ultima giornata i gialloblù hanno vinto 2-1 contro la Juventus, un successo importante per la classifica e per il morale della squadra che veniva dal pareggio con l'Udinese. Il Verona ha la consapevolezza di poter battere chiunque, e allo Stadio Maradona cercherà la prima vittoria fuori casa della stagione.- Per farlo, Tudor si affida al Cholito Simeone: è il giocatore più in forma della squadra con sei gol segnati nelle ultime due partite; 8 totali, davanti a lui c'è solo Immobile a +1., al centro Tudor sceglie Tameze e Veloso con Barak e Caprari dietro il Cholito., Politano preferito a Lozano con Zielinski e Insigne a completare il terzetto di trequartisti alle spalle di Osimhen.: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.: Spalletti.: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone.: Tudor.