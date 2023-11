Vigilia di Champions League per il Napoli che domani scenderà in campo al Maradona (fischio d'inizio ore 18:45) per affrontare l'Union Berlino. In caso di vittoria gli azzurri farebbero un grosso passo in avanti verso la qualificazione alle fasi finali perché allungherebbe a +9 sui tedeschi e potenzialmente a +6 sul Braga con l'ultimo scontro da disputare al Maradona.



RIFINITURA - Questa mattina la squadra si è ritrovata al Konami Training Center di Castel Volturno per la rifinitura. Unico assente l'infortunato Victor Osimhen, è ancora atteso il suo rientro dalla Nigeria. Il clima non ha aiutato troppo, dato che la mattinata è stata caratterizzata dalla pioggia ma c'è del sereno con i calciatori che nelle fasi iniziali avevano volti distesi e scherzavano tra loro. Garcia ha seguito da vicino la squadra con grande attenzione, a differenza di De Laurentiis che oggi non era a bordo campo - come ormai di consueto - e raggiungerà il gruppo direttamente domani.