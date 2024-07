Getty Images

Napoli, è fatta per Spinazzola: fissate le visite mediche, subito in ritiro

Giovanni Annunziata

39 minuti fa

Tris di colpi in arrivo per il Napoli. C'è attesa per l'annuncio di Rafa Marín e Alessandro Buongiorno, ma per entrambi è stato trovato già l'accordo finale. Poi il capitolo Leonardo Spinazzola, per il quale non occorreva trattare con nessun club, essendosi svincolato dalla Roma appena una settimana fa dopo la scadenza del contratto. Sarà lui il terzo acquisto (in ordine cronologico di trattativa) e il rinforzo che voleva Conte per ritrovarsi un esterno a tutta fascia abituato a fare bene la doppia fase lì a sinistra.



DETTAGLI E L'ARRIVO - Siamo alle fasi conclusive perché l'accordo tra l'entourage di Spinazzola e il Napoli è stato trovato. Firmerà un contratto di due anni (fino al 2026) percependo un ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione. Nessun intoppo, da entrambe le parti c'è stata la volontà fin da subito di trovarsi. Anche grazie a Conte, perché lui voleva l'ex Roma e Atalanta e il calciatore aveva il desiderio di rilanciarsi con il tecnico leccese. I prossimi giorni saranno decisivi, perché domani ci sarà la prima parte delle visite mediche e martedì sarà con il gruppo squadra a Castel Volturno per il ritrovo pre partenza direzione Dimaro (prevista giovedì 11 luglio). Sarà dal primissimo giorno in ritiro in Trentino. L'annuncio ufficiale, dunque, è previsto in questi giorni. Spinazzola è pronto per diventare un nuovo calciatore del Napoli.