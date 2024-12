Napoli, Zerbin in orbita Venezia: la situazione

Getty Images

: secondo quanto riportato da Sky Sport,, calciatore classe 1999 della squadra di Antonio Conte,. Nel corso di questa stagione, in Serie A, il giocatore azzurro ha fatto registrare una sola presenza: 1′, per la precisione, giocato contro il Milan lo scorso 29 ottobre, quando il Napoli superò 2-0 la formazione di Paulo Fonseca.In Coppa Italia, invece, Zerbin ha collezionato due presenze contro Palermo e Lazio, rispettivamente nel secondo turno e negli ottavi di finale della competizione.

Nell’ultima annata, Zerbin ha fatto parte della rosa partenopea sino a gennaio (dove andò a segno in due occasioni in Supercoppa Italiana), prima di passare in prestito semestrale al Monza: con il club brianzolo, 13 presenze e 1 assist messo a referto.