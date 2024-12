Il miracolo di Natale del Venezia di Recoba: storia di una salvezza impossibile diventata realtà

TUTA NON SAPEVA - Un segno del destino, così come quello della pagina passata alla storia, non in positivo questa volta va detto, della domenica successiva quando al Penzo arriva il Bari di Eugenio Fascetti, in lotta proprio col Venezia, per provare a non retrocedere. Apre Maniero, su assist neanche a dirlo di Recoba, pareggia De Ascentis su assist di Osmanovski e la gara sembra indirizzata verso un 1-1 finale che sta bene a tutti. E invece nei minuti di recupero il brasiliano Tuta, subentrato dalla panchina, rocambolescamente e in mischia batte Mancini per il 2-1 finale che nessuno si aspettava. Fece scalpore in particolare sia l'esultanza in solitaria di Tuta, data l'importanza dei tre punti conquistati, sia il duro confronto con i giocatori baresi nel tunnel dello spogliatoio e rivolto solamente a lui. Ma ciò che più rimane è l'intervista concessa da Tuta a fine gara in cui riferisce quanto dettogli da Maniero (che in seguito smentì ndr.): "Mi ha detto che era meglio se non avessi segnato perché l'1-1 era un risultato migliore per tutti".