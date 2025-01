Napolimania: Lukaku sposta ancora, su Juan Jesus e Meret la firma indelebile del Conte psicologo

Redazione Calciomercato

Altro weekend, altra vittoria., ovvero i punti messi nella "cascina" tanto cara ad Antonio. Dietro alla reazione che ha mandato al tappeto la Juve si cela nuovamente la mano del tecnico azzurro,. Sì, perché se l'approccio al cospetto di una Signora presentatasi al 'Maradona' con l'abito di gala è stato negativo,. Al Napoli serviva pareggiarla entro il 60' e così è stato, per poi montare le ali offerte da una Fuorigrotta incendiaria a fare il resto, trascinando la squadra verso la vittoria numero 17 in un campionato che - ribadendo sempre che l'Inter ha da recuperare la sfida di Firenze - la vede regina con merito. Il chip collettivo è programmato per "andare in guerra" e, di conseguenza, consente ai singoli di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità.

- Diabbiamo doverosamente parlato, ma il camerunense di spegnere le luci dei riflettori su di sé proprio non vuol saperne: quinto gol stagionale abbinato a 4 assist, numeri che ne fannodimostrandolo anche contro la Juventus, in un pomeriggio/sera dove Frank ha giganteggiato sopperendo tra l'altro ai 45 minuti da incubo di Lobotka, bravo poi a riprendersi e tornare sui livelli abituali.- Il timbro sull'1-1 apposto da Anguissa ha fornito la scossa utile a costruire la rimonta, completata dal dischetto da un. Non a caso, definire il belga un 'figlioccio' calcistico del salentino è tutto fuorché eccessivo. Ogni volta che Big Rom gonfia la rete viene naturale ripensare alle parole pronunciate dal proprio mentore nei momenti meno brillanti dei primi mesi sotto al Vesuvio, quandoUna convinzione tradotta in numeri:di cui oltre la metà pesantissime, perché, dimostrandosi un cecchino ancora in grado di lasciar traccia negli appuntamenti che contano.trovando nel suo ariete l'uomo utile a scardinare le resistenze altrui: la riprova nell'azione che ha propiziato il pari di Anguissa, con l'ex Roma a proteggere un pallone con le unghie e ad apparecchiare il cross di Politano (a proposito, altra prova - per abnegazione, talento e sacrificio - commovente) per l'incornata del 99. Gol, lavoro sporco, presenza: guai a dare Romelu per finito.

Conte 'psicologo', dicevamo. Per info rivolgersi a, da esubero a sostituto impeccabile di Alessandro. Dopo Lazio-Napoli di Coppa Italiache ha riportato in linea di galleggiamento motivazioni e rendimento del calciatore: "Da inizio stagione si è sempre allenato bene, dando sempre grande disponibilità e dimostrando voglia e attaccamento al Napoli - aveva assicurato Conte alla vigilia del match in casa del Genoa - Sa che gode della mia fiducia e che, in caso di defezioni, sarebbe stato la prima scelta. Sono sereno".Sul suo rilancio, appunto, c'è tantissimo di chi siede in panchina.

- Infine, ma di certo non per ordini meritocratici, una delle fotografie più importanti di Napoli-Juve vista dalla prospettiva azzurra:. Un'uscita compiuta con tutta la determinazione e i fondamentali di questo mondo per evitare ai suoi una partenza shock, ulteriore ciliegina apposta su una torta stagionale resa prelibata daCerto, il merito è anche della solidità riconsegnata alla squadra dal nuovo corso, ma gli interventi da sottolineare del portiere friulano cominciano a susseguirsi., a cominciare dall'investitura da titolare attribuitagli dal suo arrivo tra mille incognite: cosa è successo nei mesi seguenti? Alto rendimento, la cessione di Caprile - ritrovatosi giustamente a dover cambiare aria per non rallentare la propria crescita - ed un rinnovo che va soltanto ufficializzato.