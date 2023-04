Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a TgCom 24 dove ha voluto rispondere agli attacchi che gli sono arrivati ieri dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Io invito tutti al rigore, alla cautela e al rispetto della legalità. Io come sindaco di Firenze ho il diritto e il dovere di difendere gli interesse della mia città, lo stadio Franchi, da ogni tentativo di azzeramento o inquinamento del processo che è in corso e che è tutelato dalle leggi dello stato e deve andare in fondo perché i finanziamenti ci sono. Il progetto sta rispettando i tempi, io penso che in Italia si dovrebbero aiutare i sindaci che rispettano i tempi e riescono a fare le opere pubbliche velocemente. Non attaccarli o minacciarli come è stato fatto ieri."