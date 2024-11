Nations League, come funzionano promozioni e retrocessioni: quando c'è il sorteggio e dove vederlo in tv e streaming

AFP via Getty Images

Con la finestra per le nazionali di novembre si chiude la fase a gironi della, la prima che prevede la presenza dei quarti di finale nella fase a eliminazione diretta.è già qualificata ai quarti e, contro la, si vedrà se chiuderà al primo o al secondo posto.La Nations League ha un sistema diche, con l’introduzione dei quarti di finale, coinvolge, quest’anno, ancheLe prime due squadre di ogni Girone della Lega A passano ai quarti di finale, mentre l. Le ultime, invece,

Le seconde di ogni gruppo dellamentre le due seconde della Lega D sfidano le due migliori quarte della Lega C. Retrocessione sicura, invece, perIl sorteggio della fase a eliminazione diretta e dei playoff dellaL'evento è fissato alle oreSi svolgeranno tre sorteggi per le partite, andata e ritorno, che decideranno promozioni e retrocessioni:

il primo sorteggio vede le due migliori quarte della Lega C come teste di serie contro le migliori seconde della Lega D. Partita di ritorno in trasferta per le teste di serie.il secondo sorteggio vede le migliori terze della Lega B come teste di serie contro le seconde della Lega C. Partita di ritorno in trasferta per le teste di serie.: l’ultimo sorteggio per i playoff vede le migliori terze della Lega A come teste di serie contro le seconde della Lega B. Partita di ritorno in trasferta per le teste di serie.I playoff delle Leghe B/C e A/B, così come i quarti di finale della Lega A, si disputeranno in linea di principio il 20 e il 23 marzo 2025. I playoff della Lega C/D si disputeranno giovedì 26 e martedì 31 marzo 2026.

Il sorteggio degli accoppiamenti dei quarti di finale di Nations League sarà trasmesso in diretta tv su Sky; sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming su Now TV e Sky Go, oppure sul sito ufficiale della UEFA.